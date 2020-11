Dpcm, Attilio Fontana contro il governo: "Inaccettabile che decisioni vengano prese su dati vecchi"

04 novembre 2020 a

"Le valutazioni devono essere fatte sulla base di dati aggiornati ad oggi, tenendo conto delle restrizioni già adottate in Lombardia, dei sacrifici già fatti dai lombardi in questi dieci giorni per contenere la diffusione del virus, e dai quali registriamo un primo miglioramento". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, attraverso un post su Facebook, commenta l'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte la scorsa notte.

Il Dpcm varato dal governo infatti è entrato in vigore ma per il momento non è chiaro in quale fascia si trovi la Lombardia. "Fino a questo momento non ci è stato comunicato niente dal Governo e non sappiamo in quale ‘Fascia’ la Lombardia si collochi". La decisione, infatti, spetta al ministero della Salute e si basa sulle analisi di 21 indicatori da parte del comitato tecnico-scientifico nazionale. "Da nostre informazioni, l’ultima valutazione della Cabina di Monitoraggio del Cts con l’analisi dei 21 parametri risale a circa 10 giorni fa", ha precisato il governatore.

