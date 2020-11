Nicola Zingaretti su Instagram: "Uniti ce la faremo". Effetto boomerang, critiche pesantissime: "Pd al 10%, il nemico siete voi"

06 novembre 2020 a

"Lottiamo uniti contro il virus. Ce la faremo!". Nicola Zingaretti su Instagram condivide la foto di una ragazza sorridente con mascherina per lanciare un messaggio di speranza al Lazio e all'Italia. Risultato? Non siamo dalle parti dell'aperitivo a Milano in piena epidemia, ma quasi. Di sicuro, il segretario dem fa il pieno di insulti che arrivano non solo dagli utenti simpatizzanti del centrodestra, ma pure dai semplici cittadini che criticano "apoliticamente" le decisioni del governo, di cui Zingaretti è il secondo principale sostenitore, e dello stesso segretario in veste di governatore della Regione Lazio. Qualche commento in ordine sparso? Eccoli:





"Grazie per quello che fate: nulla. Ahahahaahhaah. Lasciate tutto aperto. Oggi 500 morti non bastano a svegliarvi". Ancora: "Ce la faremo, a chiuderci in casa, ma porti aperti e tamponi agli extracomunitari... sto aspettando i risultati del tampone ma non ci sono i reagenti... ma per i tamponi extracomunitari si. Io intanto in casa in attesa. Siete dei pagliacci!". "Il Nemico sei tu non il virus - inveisce un follower -. I Nemici siete voi Pd e 5 stalle, Conte Dracula compreso. Vergognatevi ve ne dovete andareeee!!!". "Che fine ha fatto lo slogan #iorestoacasa? Come mai non gira questa volta? Sono tutti per strada...", nota un altro utente. Sentenza finale: "Alle prossime elezioni prenderete il 10%".





