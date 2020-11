Roberto Speranza a Mezz'ora in più su Zuccatelli nuovo commissario in Calabria: “Non lo rimuoviamo per un video rubato”

08 novembre 2020 a

a

a

“Darete uno schiaffettino a Giuseppe Zuccatelli o rimarrà lì?”. Così Lucia Annunziata si è rivolta a Roberto Speranza, che a Mezz’ora in più ha difeso a spada tratta la scelta del nuovo commissario per la sanità in Calabria, che tra l’altro proviene proprio da Leu, il partito del ministro. “No, ho già detto che quel video è inopportuno, ma viene da una stagione diversa. Trenta anni di curriculum non si cancellano per un video sbagliato e rubato”. Nel quale Zuccatelli afferma che la mascherina “non serve a un c***o”, cosa che Speranza sostanzialmente non ha smentito, ma anzi provato a giustificare: “Anche l’Oms diceva che la mascherina fosse necessaria per contagiati e sanitari, però il messaggio di fondo del governo è che dobbiamo far ripartire la sanità calabrese. Per noi questo è un impegno assoluto, daremo più risorse e più poteri per poterle spendere. Io sono molto sensibile e geograficamente vicino a quella regione, credo che sia essenziale affrontare con determinazione questo tema”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.