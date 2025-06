Roberto Occhiuto: "Vado a votare 5 no". Referendum, la sfida dal centrodestra

Si recherà ai seggi e ritirerà le schede, pur esprimendo 5 convinti “no”, il governatore calabrese Roberto Occhiuto. «In una Calabria con una partecipazione al voto così bassa il presidente della Regione va a votare», ha spiegato Occhiuto che di fatto non si è allineato al suo partito che per bocca del leader Antonio Tajani, ha invitato gli elettori azzurri a non recarsi alle urne.

In linea con la coalizione, invece, alcuni ministri. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha esplicitamente detto che «non andrò a votare». Così come ha fatto Luca Ciriani. Più sibillini il ministro alla Cultura Alessandro Giuli: «Non ho ancora deciso» e quello degli Interni Matteo Piantedosi: «Deciderò all’ultimo».