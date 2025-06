Calabria, Pd sconfitto pure dai socialisti: sinistra a pezzi

Rende, tuttavia, non rappresenta un caso isolato. I socialisti hanno trionfato anche a Paola con Roberto Perrotta; e a Cetraro con Giuseppe Aieta. E in tutti questi casi, il Pd era sempre uno dei partiti da battere. Può festeggiare Luigi Incarnato, segretario regionale del Psi nonché ex assessore regionale. Un sindaco socialista, tra l'altro, è stato eletto nel 2021 anche a Cosenza, Franz Caruso.

Pd e centrosinistra battuti anche dai socialisti: è avvenuto in alcuni comuni della Calabria , come si legge sul Secolo d'Italia. Per esempio a Rende Sandro Principe ha sfiorato il 60% vincendo al primo turno grazie al sostegno del Psi e di altre liste civiche. Il neo sindaco, tra l'altro, ha un passato proprio tra le fila dem: è stato deputato e sottosegretario, ma anche assessore regionale alla Cultura e capogruppo del Pd. Dal partito ora retto da Elly Schlein, però, è ormai uscito da anni.

Oggi i dem e i socialisti collaborano in diverse amministrazioni, dunque in molti casi sono alleati. Questi ultimi risultati elettorali, però, non fanno che rafforzare il Psi e i suoi candidati. Un potere nuovo, insomma, di cui non si potrà non tenere conto alle prossime elezioni regionali. Non è escluso, in effetti, che l'attuale primo cittadino di Cosenza possa essere scelto come candidato a presidente. Il rischio, in caso di mancato sostegno della sinistra, è che si verifichi l'ennesima frattura con conseguenti danni all'interno della coalizione.