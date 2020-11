Giorgia Meloni contro Luciana Lamorgese: "Campo profughi d'Europa per colpa sua. Mentre parla, ondata di sbarchi: ora basta"

12 novembre 2020 a

In poche ore, tra nuovi sbarchi a Lampedusa. Un'ondata con pochi precedenti: in totale, 246 gli immigrati arrivati illegalmente in Italia. Il tutto a poche ore dagli annunci di Luciana Lamorgese, che ha parlato di un piano-migranti che prevede ingressi "con permesso temporaneo per chi viene a lavorare" nel nostro Paese. Insomma, annunci subito disattesi dai fatti. Dall'invasione in atto, inarrestabile. E la circostanza scatena Giorgia Meloni, che passa all'attacco su Twitter contro il ministro dell'Interno e contro la politica dei porti aperti: "Mentre Lamorgese annuncia di voler far entrare solo immigrati provvisti di permesso di soggiorno, a Lampedusa non si ferma l'ondata di sbarchi - premette la leader di Fratelli d'Italia -. La furia immigrazionista del Governo rischia di trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa. Basta immigrazione illegale di massa", conclude Giorgia Meloni.

