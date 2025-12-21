Meloni celebra il tenente colonnello Paglia: "Impresa oltre lo sport"

"Complimenti al Tenente Colonnello Gianfranco Paglia per lo straordinario traguardo raggiunto. Un’impresa che va oltre lo sport e racconta forza d'animo, determinazione e amore per la vita". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, celebrando il record stabilito da Paglia, atleta tetraplegico e appartenente al Ruolo d'Onore dell'Esercito, nella quarta edizione della 'No Limits', sfida di sci di fondo paralimpico.

Il Tenente Colonnello Paglia ha gareggiato sabato a Corvara in Val Badia percorrendo in sit-ski la distanza di 14km e 360 metri, superando il primato della precedente edizione svolta in Val di Fiemme a gennaio 2025. Nell’impresa Paglia - Medaglia d’Oro al Valor Militare - ottenuta per i fatti bellici accaduti il 2 luglio 1993 a Mogadiscio durante la Battaglia del Pastificio - e Capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) - è stato supportato dagli atleti della Nazionale Paralimpica di sci nordico, dal Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e da numerosi testimonial - tra cui il Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, le campionesse olimpiche Manuela Di Centa e Mara Navarria, e l’attrice e conduttrice televisiva Serena Autieri - che hanno sciato in staffetta con Paglia e alla presenza del Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Divisione Michele Risi e di Iveco Defence Vehicle (IDV). Partecipazioni che confermano spirito di squadra e collaborazione tra istituzioni, sport e mondo militare.

"Quella di oggi non è soltanto un’impresa sportiva; è la prova di una sfida continua: al limite e alla disabilità - ha dichiarato Rauti, che ha rappresentato il Ministro della Difesa Guido Crosetto -. Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa incarna uno dei valori fondanti delle Forze Armate: non lasciare indietro nessuno. Lo sport Paralimpico testimonia la cultura della Difesa come inclusione e centralità della persona".

L’evento è stata un’occasione per il Sottosegretario - con delega allo sport e alla disabilità - per ricordare il prossimo appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. "La Difesa è da tempo al lavoro con una Task Force interforze per il concorso organizzativo e il supporto logistico allo svolgimento del grande evento - che coinvolgerà anche, con i colori azzurri, atleti dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e del GSPD - vetrina mondiale per il Sistema Paese", ha concluso Rauti.