Del Piero, il figlio Tobias umiliato: come lo scarica la Sanremese a 18 anni

Se non è una umiliazione, ci si avvicina parecchio. A 18 anni Tobias Del Piero, figlio della leggenda di Juve e Nazionale Alex Del Piero, è stato "silurato" dal mondo del calcio dei grandi al quale si era appena avvicinato.

Il primogenito del campione del mondo 2006 è stato infatti svincolato dalla Sanremese, club ligure di Serie D con cui aveva firmato una manciata di mesi fa. Il suo ingaggio, lo scorso 19 luglio, aveva fatto discutere molti che parlavano già di un "figlio di papà" con la strada spianata. Del Piero Junior, peraltro, non era il solo: a Sanremo erano sbarcati anche Oan Djorkaeff (figlio dell'ex interista Youri, campione del mondo con la Francia nel 1998) e Francesco Gattuso (cugino di Rino Gattuso, ct della Nazionale e bandiera del Milan). I due rampolli Djordkaeff e Gattuso sono stati confermati mentre per Del Piero, classe 2007 frenato da una fastidiosissima pubalgia che non gli ha permesso nemmeno di mettere piede in campo, è arrivato il clamoroso, brutale benservito.

Tobias Del Piero, cresciuto tra Juventus Academy Los Angeles e, in Spagna, nelle giovanili di Getafe e Alcorcon, era passato alla U18 dell'Empoli prima di fare il salto in Liguria. Le parole del presidente della Sanremese Masu sono state più che franche: "Non guardiamo al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio", ha spiegato parlando di "etica morale e sportiva" e di una scelta presa "di comune accordo" con il giocatore e suo papà.