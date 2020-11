Nicola Zingaretti dalla D'Urso apre a Berlusconi "per salvare l'Italia". Caos Lazio: "Problema negli ospedali, non lo nego"

Francesco Fredella 16 novembre 2020 a

a

a

Lazio: colore giallo. Ma gli ospedali sono sotto pressione. Nella Capitale code di ambulanze fuori dagli ospedali. Posti letto che mancano. File ai Drive-in per i tamponi. Nicola Zingaretti ospite di Barbara D’Urso al Live fa mea culpa. "Che ci sia un problema di flusso e ricoveri nella Regione è vero. Non lo nego”, dice il governatore e segretario Pd. "Stiamo convertendo 5 mila posti letto per Covid": una promessa che - per adesso - sembra ancora lontana. Poi il presidente della Regione Lazio parla anche di Silvio Berlusconi dopo l’intervista del Corriere della Sera. "Lo dico da tempo: bisogna aprire un dialogo. Bisogna salvare l’Italia. Serve trovare un’opinione comune per combattere insieme. Fa bene Berlusconi a chiederlo", dice Zingaretti. In pratica dà ragione al Cavaliere.

"Scene assurde, ma cosa fate?". Zingaretti sbrocca per la gente in strada, Dagospia lo massacra: una frase per affondarlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.