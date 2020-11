Attilio Fontana avverte il governo sul coronavirus in Lombardia: "Fino al 27 in zona rossa, dopo in quella arancione"

18 novembre 2020 a

Dopo essere finito in zona rossa, Attilio Fontana rivendica l'area arancione. I numeri della Regione Lombardia parlano chiaro: "Abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento della situazione, il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto è vero che in base ai numeri noi rientreremmo oggi nella zona arancione", dice il presidente della Regione a Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Governo avvisato dunque anche se Fontana mette le mani avanti: "Resteremo fino al 27 in zona rossa", perché i principi di cautela indicati dal Dpcm impongono che "quando si entra in una certa zona, si debba confermare i dati per due settimane". Niente guerra tra Stato e Lombardia.

Ad alleggerire i toni anche Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali che nega un lockdown nazionale. Il motivo è semplice - spiega - "oggi non è più riproponibile. A marzo-aprile non c’era nulla: non c’erano le mascherine, i ventilatori per adeguare le terapie intensive, nulla nel mondo". Ora, invece, la situazione sarebbe ben diversa.

