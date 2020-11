Matteo Salvini all'attacco. "Silvio Berlusconi? Non voglio pensare a scambi di favore col governo su Mediaset"

19 novembre 2020 a

L'apertura di Silvio Berlusconi al governo terremota il centrodestra. Dure le parole di Matteo Salvini, intervistato nella mattinata di giovedì 19 novembre a Rtl 102.5: "I miei rapporti con Forza Italia? A me interessano i rapporti con gli italiani. Quello di Sergio Mattarella è un appello alla collaborazione ma in Parlamento si parla di altro: non è normale che non si parli di Covid, di famiglia di aziende, ma di aprire i porti. Mattarella ci chiede di collaborare, ma leggo di legge elettorale, di aziende. C'è una certa ambiguità. Ma Mediaset non ha bisogno di aiutini, e non voglio pensare a scambi, sicuramente non è così", picchia durissimo il segretario della Lega. E ancora, se non fosse chiaro, ribadisce il concetto: "L'appello di Mattarella è alla collaborazione, non agli inciuci, rimpasti, al quale vede Renzi, M5s e anche un pezzo di Forza Italia", conclude Salvini.

