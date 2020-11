Lombardia, Attilio Fontana: "Per la prima volta nella seconda ondata saldo di ricoveri negativo". Un messaggio al governo?

19 novembre 2020 a

Riscossa per la Lombardia? A parlare è il governatore, Attilio Fontana, che sottolinea come "oggi, per la prima volta dall'inizio della nuova ondata del coronavirus, il totale dei ricoveri in regione ha segno negativo". Nel dettaglio, calano complessivamente di 32 unità. Così Fontana, il quale ha aggiunto che "si tratta di un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa". Il presidente della Lombardia ha poi sottolineato come restino decisive "cautela, distanziamento e mascherine". Fontana, con queste parole, sottolinea la bontà degli sforzi fatti. E, forse, manda anche un messaggio al governo: da giorni, infatti, la Lombardia chiede la revisione della zona rossa e la "promozione" ad arancione (e ancora, chiede di restringere i 21 parametri che determinano la colorazione). Il passaggio a zona arancione, per la Lombardia, non sarà comunque possibile prima del 27 novembre: Fontana, insomma, sembra giocare d'anticipo.

