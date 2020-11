Forza Italia, altri tre addii a Berlusconi per la Lega? Indiscrezioni: al Senato anche il nome di Francesco giro

20 novembre 2020 a

Gli addii non sono finiti. Dopo il passaggio alla Lega di tre deputati, Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara, Forza Italia potrebbe perdere altri pezzi. Sarebbero altri tre parlamentari azzurri a seguire le sorti dei colleghi e abbracciare, una volta per tutte, il Carroccio. Tra questi - stando a un retroscena riportato da La Stampa - sembra ci sia anche il senatore Francesco Giro. Un vero e proprio colpo basso a Silvio Berlusconi che già ieri, 19 novembre, si era lasciato andare a uno sfogo con i suoi in cui prendeva atto che l'alleato Matteo Salvini gli ha dichiarato guerra.

"Non voglio nemmeno sentirlo nominare". Berlusconi, esplosivo sfogo rubato contro Salvini: caso-Ravetto, il piano di guerra

Sì, perché non ci sono solo i transfughi a mettere zizzania nel centrodestra. A far irritare il leader di Forza Italia è stata la pregiudiziale di costituzionalità posta della Lega sulla norma salva-Mediaset e poi le stesse accuse dal numero uno del Carroccio che lasciava intendere ci fosse tra Berlusconi e il governo un accordo. Il Cav infatti avrebbe votato a favore della legge di Bilancio, mentre Pd e Cinque Stelle avrebbero salvato il Biscione dalla scalata di Vivendi. Biasimo che vede Berlusconi contrariato: "Basta meschinità - sono le parole che avrebbe pronunciato sul caso Mediaset - non c'è nessuno scambio di favore". Ma le ferite rimangono, sia sull'uno che sull'altro fronte.

