Laura Ravetto nella Lega? La reazione del marito Pd, Dario Ginefra: "Avrei dovuto capirlo molti anni fa..."

20 novembre 2020 a

a

a

La vicenda è nota. Solo poche ore fa Laura Ravetto (insieme ad altri due deputati ormai ex azzurri) ha annunciato l'addio a Forza Italia e a Silvio Berlusconi: va nella Lega, con Matteo Salvini, ben lontana dal governo di Giuseppe Conte, insomma. Dal governo di Pd e M5s, al quale il Cav sta, di fatto, aprendo. Un cambio di casacca che ha innescato un terremoto politico. E che ha suscitato anche la clamorosa e inattesa reazione del marito della Ravetto, Dario Ginefra, ex deputato del Pd (il loro è un matrimonio delle "larghe intese"). Già, perché Ginefra, su Instagram, ha palesato tutta la sua sorpresa. Come? Pubblicando una foto della moglie, la neo-leghista Ravetto, condita dal seguente commento: "Avrei dovuto capirlo anni fa...". Che cosa? Di aver sposato una leghista, si immagina.

"Psiconano, corruttore, mafioso: vi ricordate?". Crosetto spappola il Pd: un pesantissimo messaggio a Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.