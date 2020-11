Bruno Vespa, "cosa divide Berlusconi e Salvini". Non c'entra Conte, ma il Quirinale: una promessa pesantissima

21 novembre 2020 a

Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno promesso a Berlusconi di portarlo al Quirinale. Si spiega così la sua apertura al governo di questi giorni, in aggiunta alla "gratitudine per l'emendamento sulla salvaguardia dagli appetiti stranieri di grandi aziende, tra cui Mediaset", così scrive Bruno Vespa nel suo editoriale del Giorno nel quale analizza la fratttura compiutasi nel centrodestra tra il Cav da una parte e Meloni-Salvini dall'altra. Berlusconi però vuole appoggiarsi a sinistra, il contrario di quanto vogliono Salvini e Meloni.

Conte se ne frega di Mattarella? Il retroscena di Bruno Vespa: quello che non vi dicono (su Salvini)

La rottura di Salvini con Berlusconi è la più forte da anni, ricorda Vespa. Conterà, per trovare la pace tra i due, la mediazione di Giorgia Meloni. La prova di come sono i rapporti si vedrà tra poco: con la designazione dei candidati sindaci delle grandi città italiane. "Solo allora capiremo se il centrodestra esisterà ancora oppure no", conclude il conduttore di Porta a Porta.

