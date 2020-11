Roberto Fico: "Morra? Gravissimo censurarlo". A Mezz'ora in più i telespettatori lo contestano in diretta

22 novembre 2020 a

Ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Raitre, Roberto Fico ne approfitta per attaccare la Rai sul caso di Nicola Morra: "Gravissimo che un ospite in un servizio pubblico invitato in una trasmissione venga bloccato prima di andare in onda. Rai deve essere luogo della libertà di informazione".





"Quello che vuole Berlusconi, mafia nel Dna". Morra, siamo al complotto-delirio: asse M5s-Forza Italia per farlo fuori



L'intervista di Morra, collega di Fico nel Movimento 5 Stelle, a Titolo V era saltata all'ultimo momento a causa delle dichiarazioni su Jole Santelli. Fico, presidente della Camera, non vuole sentire parlare di "sanzioni" ai danni del senatore grillino. Che i 5 stelle siano diventati "casta" lo pensano ormai in molti, e c'è chi su Twitter, assistendo al programma, domanda: "Annunziata, gli chieda se prende ancora l'autobus. Non l'ho più visto". Come dargli torto.

