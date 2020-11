L'Aria di Domenica, la vignetta di Vauro contro Matteo Salvini e il suo privato: la replica stizzita di Myrta Merlino

22 novembre 2020 a

Vauro, ospite fisso di L'Aria di Domenica il nuovo talk politico della domenica pomeriggio di La7 condotto da Myrta Merlino, ne ha combinata una altra. Il vignettista, già al centro di polemiche per le sue posizione di estrema sinistra e spesso in dura polemica con gli esponenti del centrodestra, ha di nuovo messo nel mirino il leader della Lega, Matteo Salvini.

Stavolta l'ex vignettista del Manifesto ha immaginato e disegnato varie vignette con un Salvini solitario e dimenticato da tutti: sconfitto politicamente e preso in giro dagli ex alleati politici, sfottuto persino dagli immigrati e anche vittima forse del coronavirus per non aver indossato la mascherina. E poi infine cacciato di casa dall'attuale fidanzata, Francesca Verdini. Quest'ultima vignetta ha però provocato la reazione stizzita della Merlino: "Ma che dici che sono innamoratissimi. Smettila. Sei ossessionato da Salvini".

