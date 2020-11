Silvio Berlusconi, la mano tesa a Giuseppe Conte? Perché se coinvolgesse la Lega potrebbe mirare al Quirinale

24 novembre 2020 a

Silvio Berlusconi da una parte vuole mantenere unito il centrodestra, dall'altra vuole essere il leader di un'opposizione responsabile che nell'emergenza offre collaborazione al governo. Cosi nelle ultime ore ha indicato ai suoi la linea: a Matteo Salvini, che propone una "federazione del centrodestra", va data una risposta rassicurante ma interlocutoria, dal governo invece bisogna ottenere l'assicurazione che saranno pagati ristori "congrui" alle categorie più in difficoltà, quelle del lavoro autonomo e delle partite Iva, così scrive il Corriere della Sera sull'attuale stato dei rapporti tra Lega e Forza Italia e in generale sul momento attuale della situazione politica tra maggioranza e opposizione.

"Il sovranismo?". Berlusconi, l'intervista della tregua è un mezzo siluro su Salvini e Meloni

Berlusconi conferma un maggior coordinamento tra Lega, FI e FdI, ma di una fusione di gruppi parlamentari "non ha mai parlato nessuno", ha scandito. "Non era facile, di fronte agli errori dell'esecutivo potevamo rimanere a guardare cercando un vantaggio elettorale, ma per noi il bene della Nazione viene prima di tutto", ha poi specificato. Si vuole ottenere dal governo un sì ad alcune proposte che permetterebbero al Cav di far pressione sugli alleati per convergere sul voto favorevole allo scostamento di bilancio. Se così dovesse andare, Berlusconi potrebbe uscirne come protagonista con maggiore peso e potere politico da spendere su legge elettorale, riforme ed elezione del capo dello Stato, dove spera di essere nel novero dei candidati.

