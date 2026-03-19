Pd, Romano Prodi e il sospetto sul complotto: "Elementi esterni e manovrati"

Secondo La Stampa, Schlein si è detta disponibile alle primarie come strumento per individuare la leadership, con la possibile riforma elettorale pronta a destabilizzare equilibri e gerarchie. Attenzione, però, ha avvertito il Professore, due volte premier tra anni Novanta e Duemila: "Le primarie sono diventate un po' un problema manovrato da tanti elementi esterni, per cui hanno perso il carattere che avevano un tempo – ha spiegato Prodi in collegamento con Omnibus, su La7, dal suo studio a Bologna –, sono diventati più giochi di correnti e di media che non una vera espressione di popolo".