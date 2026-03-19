Pd, Romano Prodi e il sospetto sul complotto: "Elementi esterni e manovrati"

Il centrosinistra può implodere sulle primarie. Parola di Romano Prodi, il grande vecchio del progressismo italiano, il padre nobile del Partito democratico. L'uomo a cui ciclicamente si aggrappano, al Nazareno e non solo, per uscire dall'impasse.
Mentre la volata elettorale per il referendum sulla giustizia riallinea, almeno momentaneamente, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, nel cosiddetto campo largo c'è già chi pensa al difficile "day after", quando al di là della propaganda i leader torneranno a "pesarsi" e a dividersi sulla guida della coalizione in vista delle politiche, visto che il 2027 è già dietro l'angolo.
Marianna Madia lascia il Pd? "Con chi va", smacco totale per Elly SchleinAncora non è ufficiale il suo addio al Pd. Anzi, la diretta interessata, per ora, smentisce. Ma in molti si aspet...
Secondo La Stampa, Schlein si è detta disponibile alle primarie come strumento per individuare la leadership, con la possibile riforma elettorale pronta a destabilizzare equilibri e gerarchie. Attenzione, però, ha avvertito il Professore, due volte premier tra anni Novanta e Duemila: "Le primarie sono diventate un po' un problema manovrato da tanti elementi esterni, per cui hanno perso il carattere che avevano un tempo – ha spiegato Prodi in collegamento con Omnibus, su La7, dal suo studio a Bologna –, sono diventati più giochi di correnti e di media che non una vera espressione di popolo".
Pd, congiura in Europa contro Pina Picierno: come vogliono farla saltareTra i dem sarebbe già partito un piano per mettere ai margini l'eurodeputata del Pd Pina Picierno, che non sa...
"Certamente vanno ripensate nelle loro regole e nelle loro conseguenze", è la conclusione tombale dell'ex presidente del Consiglio. "Noi lavorammo mesi con migliaia di persone", ha spesso ricordato Prodi riguardo alla esperienza dell'Ulivo. Una annotazione che pare una critica aperta al metodo attuale, con Schlein che sembra sempre più asserragliata al Nazareno e lontana da quel che resta del popolo dem. In questo senso, chiosa anche La Stampa "leggendo" la riflessione di Prodi, "senza la base di una piattaforma comune, le primarie per scegliere chi dovrà rappresentare un progetto che ancora non è condiviso rischiano di essere un inutile sforzo di Palazzo. Incapace di sciogliere i nodi e, soprattutto, di coinvolgere gli elettori".