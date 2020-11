Fuori dal coro, Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: "Ringraziando Dio, è tutto nero su bianco"

25 novembre 2020 a

"Stiamo insieme per scelta, non per interesse". Giorgia Meloni, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, blinda il centrodestra nonostante le turbolenze tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. "Se stiamo insieme c'è un perché, lo abbiamo dimostrato tante volte - spiega la leader di Fratelli d'Italia -. Stiamo insieme per scelta, a differenza di chi oggi siede al governo della Nazione semplicemente per mantenere il proprio posto in Parlamento o al governo. Noi siamo sempre stati insieme perché la nostra visione è compatibile, e anche in questa fase difficile voglio ricordare che abbiamo sempre fatto le scelte fondamentali insieme, nonostante ci fosse un tentativo continuo di dividerci".

Quindi un messaggio al premier Giuseppe Conte: "Siamo sempre stati disponibili ad aiutare l'Italia, e ringraziando Dio è tutto nero su bianco. Non voglio stare qui a spiegare che purtroppo è il governo a decidere se dialogare o no".

