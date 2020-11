Silvio Berlusconi, retroscena Dagospia: "Perché ha rinunciato a Porta a porta". Il discorso "brutale" ai ribelli di Forza Italia

25 novembre 2020 a

Un discorso onesto, quasi brutale. Secondo Dagospia, Silvio Berlusconi ha rinunciato a partecipare a Porta a porta martedì sera perché avrebbe rischiato di dover commentare la frattura con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sullo scostamento di bilancio, creando ulteriori malumori nei "riottosi di Forza Italia che come la Ravetto e soci pensano di rifugiarsi tra le braccia" di Salvini.

"Ai ribelli - scrive Dagospia - è stato fatto un discorso chiaro: alle prossime elezioni il numero di seggi si ridurrà drasticamente. Se oggi passate con la Lega, domani non ci saranno scranni per voi in Parlamento. Mentre se restate con noi, un posto ve lo troviamo".

