Nicola Zingaretti, "la bomba Coric": indagine sull'uomo dei soldi del governatore. Calcio e affari, clamoroso sospetto politico

La Guardia di finanza indaga sul passaggio del giovane croato Ante Coric alla Roma per 8 milioni di euro. Nel mirino c'è il mediatore Giuseppe Cionci, spiega Repubblica, indicato come rappresentante "della società Cornersport Management Srl" e definito da Salvatore Buzzi, proprio quello dell'inchiesta Mafia Capitale, "l’uomo dei soldi di Nicola Zingaretti". Di quegli 8 milioni, nel 2019, soltanto 2 sono andati al club di Coric, la Dinamo Zagabria.

E gli altri? "Spacchettati" tra Dubai e Cipro: a chi, non è chiaro. L'ipotesi degli inquirenti è quella di una operazione di riciclaggio di denaro, con il valore del cartellino gonfiato e "differenza" in nero. Ma l'altro, clamoroso, sospetto è politico: Cionci, molto vicino al governatore del Lazio Zingaretti, nella primavera del 2019 era anche uno dei grandi sponsor della realizzazione dello stadio, per cui serviva il via libera proprio dalla Regione.

