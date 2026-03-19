Colleferro, sangue e orrore: proprio dove fu ammazzato Willy…

Altro orrore a Colleferro, là dove un pestaggio causò la morte di Willy Monteiro. I fatti risalgono alla notte del 16 gennaio scorso in Largo Santa Caterina, nel cuore della zona della movida alle porte di Roma. Per futili motivi, scaturiti da un diverbio stradale, una 23enne, in concorso con due giovani, ancora in corso di identificazione, ha aggredito fisicamente un 22enne e una 19enne di Fiuggi, i quali hanno riportato rispettivamente 35 e 5 giorni di prognosi. I due giovani aggrediti, allontanatisi impauriti subito dopo l'episodio a bordo della propria autovettura, sono stati fortunosamente intercettati e bloccati a breve distanza da una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) di Colleferro.

I militari, constatate immediatamente le condizioni delle vittime e le evidenti lesioni riportate, hanno allertato il personale sanitario del 118 per le cure del caso e avviato sul posto la preliminare attività di indagine. Grazie alle testimonianze e a una dettagliata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno potuto ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare la responsabilità della 23enne di Labico, già nota alle forze dell'ordine, e degli altri due aggressori.