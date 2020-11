Guido Bertolaso, il giallo sul sito che lo lancia sindaco. Il "dettaglio" che crea scompiglio nel centrodestra

27 novembre 2020 a

"Bertolaso mi ha fatto un'ottima impressione. Credo che possa stare simpatico o antipatico, ma sta dimostrando la sua preparazione anche con la gestione degli ospedali Covid e da romano di adozione sarei felice che fosse lui il sindaco". L'endorsement, per la candidatura a sindaco di Roma col centrodestra, arriva da Matteo Salvini. Il prossimo vertice dei leader del centrodestra per scegliere i candidati alle prossime elezioni comunali è previsto per settimana prossima e allora il nome di Bertolaso potrebbe essere definitivamente ufficializzato.

"Bertolaso? Nessun veto, ma non è il solo". Meloni, una mossa magistrale per fermare la rissa Berlusconi-Salvini

Dipenderà anche da quello che deciderà Fratelli d'Italia. Meloni ha ribadito come su Bertolaso il suo partito non abbia nessun veto. Con la sua scelta, inoltre, a Fratelli D'Italia sarebbe poi garantita la decisione sul futuro candidato governatore per la Regione Lazio. Intanto, già da giorni sul web, è stato creato un sito con l'indirizzo bertolasosindaco.it, dove si segnalano lavori in corso. Interpellato dall'AdnKronos Bertolaso ha però spiegato: "Non saprei nemmeno come fare a registrare un sito, l'avrà fatto qualcun altro usando il mio nome".

