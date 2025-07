Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Una partita in salita quella di Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov. Il campione ha chiesto l'intervento del fisioterapista nel corso del secondo set del match degli ottavi di finale a Wimbledon contro il bulgaro. Sarebbe un problema al gomito destro a infastidire l'altoatesino, causato probabilmente da una caduta nel primo set. Nel frattempo - un anno dopo la vittoria in finale su Carlos Alcaraz - l'altoatesino si prepara a fare il suo ritorno a Riyadh, in Arabia Saudita, per il Six Kings Slam. Si tratta del ricchissimo torneo d'esibizione in programma dal 15 al 18 ottobre.

L'anno scorso insieme ai primi due giocatori del mondo c'erano anche Novak Djokovic e un Rafael Nadal vicino al ritiro, insieme a Daniil Medvedev ed Holger Rune. Stando a Turki Alalshikh, presidente dell'Autorità Generale per l'Intrattenimento saudita, oltre a Sinner (n. 1) e Alcaraz (n. 2) ci saranno tutti i primi sei giocatori della classifica ATP, compresi dunque Alexander Zverev (n. 3), Jack Draper (n. 4), Taylor Fritz (n. 5) e ancora una volta Djokovic (n. 6).