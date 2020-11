Nicola Zingaretti, il retroscena: "Se non tira fuori le p***e". Gola profonda Pd: qui viene giù tutto (anche Conte)

27 novembre 2020 a

a

a

Nicola Zingaretti sbeffeggiato anche dai suoi. Il Pd quando pensa a un leader pensa a tutti tranne che al suo segretario. Pensiero comune anche in Forza Italia: "Se Zingaretti fosse stato più duro, Conte non avrebbe avuto la conferma di Vecchione e attraverso di lui addentellati nella guardia di Finanza e nella magistratura. Solo che Zingaretti non è Berlusconi", è lo sfogo intercettato da Augusto Minzolini di Matteo Perego, azzurro in Commissione Difesa. "Basterebbe che Nicola osasse un pochino - osserva anche Monica Cirinnà, senatrice del Pd - in mezzo ai saloni di Palazzo Madama ma sta fermo. Lui è il Re della palude. Basta guardare alle elezioni di Roma. Io non dico di essere la migliore candidata per il Campidoglio, ma lui decida finalmente. Invece, niente, sta fermo perché è pure pauroso e accarezza la candidatura a sindaco per se stesso, per lasciarsi aperta una via d'uscita in caso di guai. Lo chiameremo sliding doors".

"Oggi se ne va Maradona, uno...". Disastro Zingaretti, non ce la può fare: lo ricoprono di insulti a tempo record | Guarda

Le prese in giro non finiscono qui perché nel retroscena del Giornale a Zingaretti viene detto di ogni. "Io sono un berlusconiano - ironizza il dem Fausto Raciti - e Zingaretti dovrebbe comportarsi con i grillini come il Cavaliere con la destra. Anche perché andando avanti così il partito rischia di sgonfiarsi come un soufflè". Ma a picchiare più duro ci pensa Sestino Giacomoni, uno dei consiglieri del Cav; "Sarebbe ora che Zingaretti tirasse fuori le palle". Un'uscita che sembra trovare d'accordo molti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.