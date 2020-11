Alfonso Bonafede replica a Paola De Micheli: "La scuola anche la domenica? Inopportuno"

27 novembre 2020 a

Un botta e risposta tutto dentro alla maggioranza. Succede tra Paola De Micheli e Alfonso Bonafede. La prima, del Pd, rilancia l'idea di tenere aperte le scuole anche nel weekend, il secondo, M5S, non ci pensa affatto: "In un momento come questo è del tutto inopportuno pensare di tenere aperte le scuole anche la domenica. Le famiglie stanno già sopportando sacrifici enormi, sarebbe davvero fuori luogo mandare gli studenti fra i banchi perfino in un giorno festivo". Un dettaglio non da poco però: il ministro dell'Istruzione è Lucia Azzolina, nè la De Micheli e nè Bonafede, rispettivamente titolare del dicastero dei Trasporti e Guardasigilli.

