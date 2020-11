Matteo Salvini contro Pd e Leu: "Patrimoniale? Pensare ad altre tasse in un momento come questo è da arresto immediato"

29 novembre 2020 a

Apre il fuoco in un'intervista su Radio 24, Matteo Salvini. Nel mirino, due temi: la patrimoniale su cui sta lavorando il governo e le voci sempre più insistenti di rimpasto, voluto soprattutto da Pd e Italia Viva e su cui, Sergio Mattarella, riferiscono rumors dal Quirinale, avrebbe enormi dubbi. Il leader della Lega parte dalla nuova maxi-tassa, che potrebbe colpire chi ha un patrimonio dai 500mila euro in su, immobili compresi. "Quello che mi preoccupa di più è l'emendamento di Pd e Leu per la patrimoniale - premette -. Avere una casa di proprietà e un po’ di risparmi non è da ricchi! Con un Natale magro come mai, il solo pensare a nuove tasse è da arresto immediato", picchia durissimo Salvini. Dunque, sul rimpasto e la manovre di palazzo: "Un rimpasto di governo? Evidentemente la maggioranza si rende conto di non avere una squadra all'altezza dell'emergenza. Ma agli italiani di questi giochetti di palazzo non interessa nulla", conclude tranchant il segretario del Carroccio.

