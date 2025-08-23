FdI smaschera la sinistra con questa foto: "Sempre dalla parte sbagliata"

Un mondo al contrario, direbbe il generale Roberto Vannacci. Sicuramente una sinistra al contrario, quanto meno quella italiana. Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano, che occupava abusivamente lo stabile da ben 31 anni dovrebbe essere una di quelle notizie che unisce la politica. E invece siamo sempre alle solite. I compagni che difendono i compagni, soprattutto quelli che sbagliano. Con il sindaco in quota Pd che in prima persona si espone in favore dei centri sociali, di chi in sostanza vive nell'illegalità sistemica.

Un paradosso che però non è sfuggito all'account social di Fratelli d'Italia che su X, con un meme efficace, ha smascherato tutta l'ipocrisia della sinistra. "La sinistra ha un problema: riuscire a stare dalla parte sbagliata giusta", ha spiegato FdI. "Cittadini e partita Iva che pagano le tasse: evasori, centri sociali che non pagano le tasse: eroi", ha poi aggiunto con un velo di ironia.

La sinistra ha un problema: riuscire a stare dalla parte giusta. pic.twitter.com/PQqRTxphTX — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) August 22, 2025

Ma non finisce qui. Anche il primo cittadino di Milano è stato oggetto di scherno di FdI: "Mentre tante famiglie oneste sono ancora in attesa di una casa, il sindaco Sala pensa a premiare gli abusivi e chi vive nell’illegalità. La sinistra, ancora una volta, sceglie di stare dalla parte sbagliata".