M5s, scissione all'Europarlamento nel nome di Di Battista. in 4 abbandonano il gruppo

La scissione nel M5s è iniziata. Strappo definitivo tra i grillini, per ora all'Europarlamento: in quattro se ne vanno, sbattendo la porta. Lo rivela La Stampa. Si tratta di Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ed Eleonora Evi, dissidenti e vicini al M5s delle origini, quello insomma che fa riferimento ad Alessandro Di Battista. Insomma, la "corrente-Dibba" inizia ad uscire dal partito. Il M5s crolla, a velocità inesorabile. Una scissione pesante, per i grillini in Europa: se ne va di fatto un terzo del gruppo, quattro su quattordici eletti. I quattro dovrebbero lasciare definitivamente il M5s, anche se potrebbero essere "separati in casa": resterebbero nel M5s ma uscirebbero solo dalla delegazione. Una soluzione, quest'ultima, molto difficile da percorrere. Stando alle indiscrezioni, in caso di addio definitivo, potrebbero confluire nel gruppo dei Verdi, con i quali hanno condiviso molteplici battaglie ambientaliste.

