Pier Ferdinando Casini scuote le acque del centrodestra: "Non credo che Berlusconi alla fine voterà no al Mes"

Il dietrofront di Silvio Berlusconi sul Meccanismo europeo di stabilità fa ancora discutere. Eppure per qualcuno i ribaltoni non sono ancora finiti. Secondo Pier Ferdinando Casini, in collegamento con Agorà su Rai 3, l'ex premier tradirà il volere degli alleati del centrodestra. "Io dico una cosa semplicissima - esordisce in collegamento con Luisella Costamagna -. Non credo che Berlusconi alla fine voterà no al Mes". Pare infatti che il 9 dicembre, giorno in cui Giuseppe Conte presenterà il Mes in Parlamento, ne vedremo delle belle.

Poi il parlamentare del Gruppo Misto al Senato si sofferma su un'altra questione da giorni al centro del dibattito politico: la controversa patrimoniale. "Come misura non mi scandalizza affatto ma credo che in questo momento sia sbagliato proporre la patrimoniale. Non ho pregiudizio ideologico sulla patrimoniale, ma ora avrebbe un effetto più dannoso che vantaggioso". Un parere su cui il fu presidente della Camera dei deputati si trova d'accordo con Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, nella giornata del 4 dicembre, ha frenato l'entusiasmo di alcuni grillini: "Niente Mes, è inutile e inadatto".

