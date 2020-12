Mes, la rivolta M5s arriva fino al governo: il sottosegretario grillino che potrebbe far cadere Conte

06 dicembre 2020 a

"La coppia non tratta". Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio hanno intenzione di far cadere Giuseppe Conte e riprendere in mano il Movimento 5 Stelle, strappandolo a Luigi Di Maio. Il guaio, spiega il Giornale, è che la "campagna acquisti" dei ribelli grillini è arrivata fin dentro il governo. "Il primo che potrebbe saltare nella schiera del Dibba è Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa", rivela il retroscena. L'indizio? Tra i firmatari del documento contro il Mes che la fronda ha spedito a Vito Crimi c'è Emanuela Corda, fedelissima di Tofalo. Il sottosegretario starebbe meditando di passare con Dibba perché teme di perdere la poltrona nel rimpasto a trazione Pd-Italia Viva. E se sul Mes si arriverà a una ricucitura, anche per le pressioni del Quirinale, i dissidenti pentastellati starebbero preparando già un secondo trappolone al governo, altrettanto clamoroso: bocciare il decreto Calabria Bis. Alla testa del fronte c'è Nicola Morra, che si era speso (non ascoltato) per la nomina di Gino Strada a commissario alla Salute.

