Mes, Gianluigi Paragone contro il M5s: "Hanno la faccia come il cu***, il 9 dicembre la prova della truffa elettorale"

07 dicembre 2020 a

a

a

Al Viminale la prova che il Movimento 5 Stelle tradirà i suoi stessi elettori. Lo mette nero su bianco Gianluigi Paragone che, da ex grillino, ricorda il programma pentastellato. Lo stesso che il 9 dicembre, con un voto favorevole sul Mes, finirà per essere smantellato. "Da mercoledì - verga il leader di Italexit sul Tempo - il Movimento potrà tranquillamente essere definito una truffa elettorale in piena regola visto che un altro pezzo del suo programma verrà smentito dai fatti".

"Sono i cani da guardia del loro conto in banca". Gianluigi Paragone definitivo: "Vi svelo la truffa dei grillini"

In sostanza il voto sul Meccanismo europeo di stabilità in Parlamento permetterà - come spiega Paragone - di fare "la conta di chi ha ancora una identità da salvare oppure ormai manderà all'ammasso pure quella, in omaggio alla famosa rubrica di Cuore 'Hanno la faccia come il c....'" L'inversione a U era cominciata con il voto a favore della signora Ursula Von Der Leyen, con l'applauso della stampa mainstream, di Romano Prodi e della solita euro banda". Per l'ex Cinque Stelle l'esito del 9 è già scritto: "I mal di pancia rientreranno tutti, salvo pochissimi irriducibili che proprio sono arrivati al massimo della sopportazione. Qualcun altro - vigliaccamente - uscirà dall'aula". Il governo dunque si salverà, ancora una volta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.