Patrimoniale, sul Fatto Quotidiano l'economista Gabriel Zucman spiega: "Ecco perché è fondamentale"

09 dicembre 2020 a

a

a

Il Fatto Quotidiano continua la sua personale - e ormai quasi solitaria - battaglia a favore della patrimoniale. Stavolta il giornale diretto da Marco Travaglio è andato a scovare persino un economista francese che vive negli Stati Uniti pur di sostenere la propria teoria. Si tratta di Gabriel Zucman, docente dell’Università della California che già in epoca pre-Covid aveva teorizzato un’imposta progressiva sul patrimonio personale dei super ricchi. Il Fatto si è innanzitutto vantato di aver raccolto circa 25mila adesioni alla proposta riguardante la patrimoniale: politicamente però ha ricevuto soltanto il sostegno di Fratoianni e qualche sparuto membro del Pd, mentre pubblicamente tutti i sondaggi l’hanno bocciata a larga maggioranza.

"La patrimoniale? Ma di che c***o parliamo?". L'imprenditore demolisce la sinistra a La7: "Guardate il mutuo dei parlamentari"

Ma perché Travaglio ci tiene così tanto alla patrimoniale, al punto da intervistare persino un economista che nulla c’entra con l’Italia? Ah saperlo… Intanto il buon Zucman si è prestato al gioco del Fatto: “La patrimoniale è così necessaria perché le persone molto ricche possono avere un patrimonio molto grande, ma allo stesso tempo avere un reddito tassabile molto piccolo o addirittura assente. Senza la patrimoniale continueranno a esserci persone che non pagano tasse, perché il loro reddito è basso o nullo. Stiamo parlando di persone veramente ricchissime, che hanno la capacità di creare delle strutture per i loro affari in grado di fargli pagare pochissime tasse. Sono i super milionari, gente che magari ha un patrimonio di oltre 100 milioni di euro. Per loro la patrimoniale è fondamentale”, chiosa Zucman, nuovo "cavallo" di Travaglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.