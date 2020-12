L'aria che tira, Debora Serracchiani: "Conte non può decidere tutto da solo, il Pd vuole il cambio di passo"

10 dicembre 2020 a

"Conte non può decidere tutto da solo". Debora Serracchiani del Pd, ospite di L'aria che tira su La7, viene "stanata" da Myrta Merlino, che legge un suo virgolettato nel pezzo di retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. La Serracchiani è un po' in imbarazzo e non può negare: "Il nostro capogruppo Graziano Delrio ieri è stato molto chiaro, al Pd interessa partecipare alle decisioni, abbiamo chiesto dei tavoli che purtroppo sono fermi. Il presidente Conte deve prendere in mano la situazione, guidando la maggioranza ma rendendosi conto che ha bisogno di far partecipare in ogni decisione questa maggioranza, soprattutto sul Recovery Fund".

"Di fatto avete mandato avanti Matto Renzi, che ama metterci la faccia - commenta la Merlino -, ma voglio capire una cosa: Italia Viva ha già detto che se Conte non fa un passo indietro sulla task force ritireranno i ministri. Anche voi siete pronti al patatrac?". Risposta della Serracchiani, che si commenta da sola: "Noi vogliamo un cambio di passo". Dal cambio di passo al cambio di premier, a volte, il... passo può essere brevissimo.

