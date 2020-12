Dpcm, Giorgia Meloni su Giuseppe Conte: "Sì agli spostamenti? La mozione del centrodestra non è stata calendarizzata"

10 dicembre 2020 a

Dpcm verso la modifica? Forse. Giuseppe Conte infatti, stando alle indiscrezioni balzate su tutti i siti di notizie, sembra voler rivedere il punto più criticato di tutto il decreto ministeriale: gli spostamenti. Voci che non possono che far piacere al centrodestra, da giorni impegnato a convincere il premier di concedere per Natale e Capodanno la possibilità di muoversi. Peccato però che ci sia un piccolo dettaglio non da poco.

"Conte - cinguetta Giorgia Meloni sulla sua pagina Twitter - fa filtrare la notizia di aver "aperto una riflessione" sul divieto di spostamenti tra Comuni a Natale dopo che la maggioranza non ha voluto calendarizzare la mozione del centrodestra che proponeva di rivedere questa norma assurda. Siamo felici lo stesso: basta si faccia". Insomma, il dubbio che i giallorossi vogliano insabbiare le proposte di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia c'è.

