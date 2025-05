Sondaggio Noto, FdI sfonda la soglia del 30%

"Gli italiani credono in noi". Lo dimostrano i numeri. Oltre alle parole di Giorgia Meloni ci sono i fatti. O meglio, i sondaggi. L'ultimo, realizzato da Antonio Noto per Porta a Porta, vede Fratelli d'Italia in testa. Il partito della premier non subisce variazioni rispetto all'ultima rilevazione dello scorso aprile: Fdi è dunque stabile al 31 per cento. Secondo posto per il Partito Democratico. I dem di Elly Schlein si piazzano al 21,5 per cento e perdono mezzo punto rispetto al 16 aprile. Stabile anche il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, con i grillini al 13 per cento.

Quarto posto per Forza Italia. Antonio Tajani raggiunge il 9 per cento, in crescita di mezzo punto (+0,5 per cento). Lieve flessione per la Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini scivola all'8,5, in calo dello 0,5. E ancora, ecco Alleanza Verdi e Sinistra che guadagna un punto e va al 6,5 per cento, mentre tra i partiti minori spunta Azione al 3 per cento, Italia Viva al 2 (in calo dello 0,5), così come +Europa all'1,5 per cento. Noi Moderati invece resta all'1,5.