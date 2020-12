Lucia Azzolina paga per tutti: rimpasto, i due pesci grossi di Pd e Italia Viva che la faranno fuori

11 dicembre 2020 a

a

a

L'ipotesi rimpasto all'interno del governo si fa sempre più concreta. A scalciare per una poltrona sarebbero due ex ministri, la renziana Maria Elena Boschi e Andrea Orlando del Pd. Chi invece rischia di perdere il posto è la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. La capogruppo di Italia Viva alla Camera è riapparsa in tv e sui giornali dopo un lungo letargo: "Ormai la madrina della riforma costituzionale non si tiene più", raccontano fonti di Iv al Giornale. E in effetti per la Boschi ogni occasione diventa buona per attaccare il governo ed evocare la rottura. In casa Iv, però, c'è anche Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito, che ambisce a una poltrona da ministro. Ma a quanto pare ci sarebbe posto solo per uno dei due.

"Meglio votare". Lo sfogo di un Conte disperato, clamoroso: il M5s ha scelto il piddino con cui sostituirlo, "ecco il nuovo premier"

Stando al Giornale, poi, a spingere per un rimpasto sarebbe anche Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia e numero due del Pd di Nicola Zingaretti. Lui, come la Boschi, non esita a bombardare la maggioranza giallorossa quando ne ha l'occasione. A settembre dell'anno scorso, alla nascita del Conte II, Orlando preferì non partecipare alla compagine di governo, convinto che non sarebbe durato. Ora, però, rischia di restare in panchina ancora a lungo. Almeno fino al 2022, quando verrà eletto il nuovo presidente della Repubblica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.