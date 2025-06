L'Aria che tira, Cruciani fa crollare Zingaretti: "Allora chiedo scusa"

Scintille tra Giuseppe Cruciani e Nicola Zingaretti a L'Aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. I toni si sono accesi quando l'ex governatore del Lazio e ora europarlamentare dem, in collegamento da Bruxelles, ha detto: "Vi dovete vergognare", riferendosi al governo italiano e alle decisioni prese su sicurezza e piano di riarmo. In studio, invece, il conduttore de La Zanzara su Radio 24. Che, rispondendo a quel fiume in piena, si è rivolto a Zingaretti e gli ha fatto notare: "Forse lei ha sbagliato interlocutori, perché qui non c'è nessun parlamentare né di Fratelli d'Italia né della Lega. Io parlo del governo italiano".

"Tu citi dei fatti, se ne potrebbero citare tantissimi altri, figure di m... fatte dalla sinistra in Europa, nel passato e nel presente", ha proseguito il giornalista perdendo la pazienza. E ancora: "Questo senso di superiorità ogni tanto viene fuori e non me l'aspetto da te, perché sei un uomo di governo".