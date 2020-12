Matteo Renzi, nel Pd tutti contro di lui tranne Franceschini. Dietro l'asse, il Quirinale

11 dicembre 2020 a

Dario Franceschini "gioca sempre su più tavoli". Il ministro per i Beni e le attività culturali presenterà, insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, il progetto per il "museo della lingua italiana", nella città di cui è stato sindaco l'ex premier Matteo Renzi. Dietro questa iniziativa c'è altro. C'è anche l'ambizione personale e politica dell'attuale vicepremier del governo Conte.

L'asse fiorentino di Franceschini, scrive il Tempo, "nasconde una grande ambizione: Renzi è il vero king maker delle prossime manovre per il Quirinale, tutti lo adulano e lo cercano perché lui non ha nessun conflitto d'interesse sulla scelta del prossimo presidente della repubblica. Grazie alla sua ancora giovane età, Matteo non è eleggibile alla massima carica dello stato, e quindi ci si può fidare". Probabilmente Franceschini sta cercando alleanze per la corsa al Colle che alla scadenza del mandato di Mattarella (gennaio 2022) dovrà trovare un candidato per il centrosinistra da contrapporre a quello del centrodestra. E Franceschini che per quella data avrà 64 anni potrebbe essere un ottimo candidato anche per cercare alleanze al di là del perimetro del centrosinistra.

