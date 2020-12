Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, retroscena: "Irrispettoso nei confronti di Mattarella", Salvini sotto attacco

13 dicembre 2020 a

C'è una frattura nel centrodestra. Le mosse di Matteo Salvini per essere protagonista in una eventuale crisi di governo non ha avuto l'apprezzamento di Giorgia Meloni. Un possibile governo di transizione, con tutti dentro, per andare presto a nuove elezioni., questa l'idea di Salvini che non è stata gradita dalla Meloni. "Mai con Pd e Cinquestelle", il mantra del leader dei Fratelli d'Italia. Ma il capo leghista vuole avere un ruolo più forte da leader del centrodestra con gli uomini di Forza Italia che non parlano e non commentano gli ultimi movimenti del leader della Lega.

"Tanti in Parlamento sono pronti". Nuovo governo, bomba-Salvini: ecco con chi, sfida alla Meloni

Salvini allora ha cercato di spostare il dibattito sul futuro del Quirinale. Ma anche qui non ha trovato l'appoggio della Meloni e neanche di Berlusconi perché "irrispettoso nei confronti del prezioso lavoro che sta svolgendo Mattarella". L'idea di Salvini però rimane quella di pungolare il governo, scrive il Giornale su alcune iniziative. Come quella dell'utilizzo dei fondi del Recovery plan, per cercare così di accreditarsi nella corsa al prossimo Capo dello Stato. "Il prossimo dovrà essere il presidente di tutti. Quindi mi spiace che qualcuno in casa del Pd o in casa di Renzi parli del Quirinale come affare di partito. Senza di noi non si va da nessuna parte", ha spiegato Salvini.

