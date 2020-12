Giuseppe Conte e Matteo Renzi, incontro rinviato: Teresa Bellanova fa slittare la verifica del governo

15 dicembre 2020 a

a

a

Un incontro attesissimo quello tra Giuseppe Conte e Italia Viva destinato però a essere rimandato. Il faccia a faccia tra il premier e Matteo Renzi atteso per lunedì 15 dicembre alle 13 salta. Con ogni probabilità - spiega il sito di Repubblica che per primo ha diffuso l'indiscrezione - la riunione si terrà in settimana. Al centro una questione a dir poco cruciale: la verifica di governo. I renziani, proprio in questi giorni, hanno minacciato la tenuta dell'esecutivo: se Conte non cambia passo sulla cabina di regia per il Recovery Plan, Iv lascia il governo. Stando a quanto riportato la motivazione del posticipo sarebbe Teresa Bellanova. Il ministro delle Politiche agricole, nonché capodelegazione di Italia Viva, sarebbe impegnata in Lussemburgo. Un incontro tra il presidente del Consiglio e Renzi che si sarebbe dovuto tenere a ridosso da quello con il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.