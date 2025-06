Angelo Bonelli, ennesimo delirio: "Meloni vuole incarcerare i lavoratori in sciopero"

"Oggi a Bologna diecimila lavoratrici e lavoratori metalmeccanici hanno esercitato un diritto costituzionale, quello di scioperare e manifestare per un contratto fermo da oltre un anno. La risposta dello Stato è stata l'annuncio di denunce penali, con l'applicazione di un decreto che prevede fino a due anni di carcere per chi partecipa a un blocco stradale durante una manifestazione. È l'ennesima prova che il decreto Sicurezza voluto dal governo Meloni non tutela la sicurezza dei cittadini, ma serve soltanto a intimidire e a criminalizzare il dissenso. Meloni non affronta la crisi sociale: la criminalizza, portando in carcere chi la subisce e osa protestare".

Angelo Bonelli, coportavoce dei Verdi e leader di Alleanza Verdi e Sinistra punta il dito contro Giorgia Meloni e il suo governo, parlando per l'ennesima volta di svolta autoritaria: "Sono gli effetti di questo governo che vuole mandare in carcere chi protesta contro la crisi sociale. Sicurezza? No, è svolta autoritaria".