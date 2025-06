Villa Pamphili, a Kaufmann 863mila € dal governo Conte

Il governo Conte diede soldi pubblici al film di Francis Kaufmann, l'uomo accusato dell'omicidio della bimba il cui corpo è stato trovato a Villa Pamphili. Il decreto ha il numero 2872 e porta la firma di Nicola Borrelli, allora direttore generale cinema e audiovisivo del Ministero dei beni culturali guidato da Dario Franceschini nel governo Giuseppe Conte bis.

Come riportato da Open, la data è del 27 novembre 2020 e concede un tax credit di 863.595,90 euro alla produzione del film Stelle della Notte del regista Rexal Ford. Quest'ultimo è uno dei tanti nomi con cui si è fatto conoscere Kaufmann. Il 46enne, finto regista cinematografico, è stato arrestato in Grecia e in attesa di essere estradato in Italia per essere interrogato. Oltre che sull'omicidio della piccola, l'uomo dovrà far luce sulla morte della compagna. Di Anastasia Trofimova e della sua drammatica fine si sa poco o nulla.