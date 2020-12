Sondaggio di Nando Pagnoncelli, Silvio Berlusconi mai così in alto da mesi: Forza Italia fa il botto

19 dicembre 2020 a

Silvio Berlusconi torna al centro della politica. L'aver dato un colpo alla botte e uno al cerchio sembra aver premiato Forza Italia. Stando all'ultimo sondaggio fornito da Nando Pagnoncelli il partito del Cavaliere è in netta risalita. Gli azzurri toccano quota 9,3 per cento in termini di gradimento, il valore più elevato da giugno dello scorso anno. Una cifra che, dopo i periodi bui, non può che sorprendere. Dalle rilevazioni di Ipsos Italia diffuse sul Corriere si vede Berlusconi cresce dell'1,3 per cento. Festeggia ma non troppo l'alleato Matteo Salvini. Seppure infatti la Lega vanti un bel primo posto rispetto a tutte le forze politiche, nella giornata di sabato 19 dicembre perde il 2 per cento. Il Carroccio si ferma così al 23,5.

Crescono invece il Movimento 5 Stelle (+1 per cento) e di Fratelli d'Italia (+0,5), appaiati al 16 per cento. "Da notare - scrive Pagnoncelli - anche l'allineamento al 3 per cento di tre forze politiche: Sinistra Italiana, Italia Viva e Azione". Il centrodestra dunque rimane in testa alle preferenze elettorali con un 48,8 per cento. D'altro canto sinistra e centrosinistra ottengono il 32,9, mentre le quattro forze della maggioranza si collocano al 42,2.

