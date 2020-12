Mezz'ora in più, Lucia Azzolina sotto accusa dalla Annunziata per i dati sulla scuola: "Non dovevamo farlo noi"

20 dicembre 2020 a

Lucia Azzolina è stata messa sotto torchio da Lucia Annunziata, che ha ospitato la ministra a Mezz’ora in più su Rai3 e ne ha approfittato per provare a fare chiarezza sui tanto discussi dati di contagio nella scuola. “Lei questi dati li aveva?”, le ha domandato la giornalista: “Noi li abbiamo raccolti come ministero dell’Istruzione - ha risposto la Azzolina - e mi creda, non era un lavoro che dovevamo fare noi, ma ho voluto farlo per confrontare i dati con quelli delle Asl. Abbiamo chiesto aiuto ai nostri dirigenti scolastici, che sono stati molto disponibili fin dalla prima settimana di settembre, subito dopo abbiamo fatto una riunione con il Cts e l’Iss concordando che ogni settimana avremmo trasmesso i dati”.

A questo punto la Annunziata le ha chiesto se questi dati erano attendibili, dato che un documento pubblicato dalla rivista Wired ha svelato che i dati erano stati raccolti dal ministero tramite questionari volontari, compilati da appena un terzo dei comuni italiani. Quindi i numeri sui contagi nella scuola erano poco attendibili già due mesi fa, in più Agostino Miozzo ha recentemente svelato che il ministero non ha trasmesso i dati al Cts, cosa che la Azzolina sostanzialmente non ha smentito: “Li abbiamo raccolti e forniti a chi ce li ha chiesti tramite richiesta di accesso agli atti, mentre all’Iss li abbiamo dati tutte le settimane”.

