Lega, Alfredo Maria Becchetti nuovo responsabile a Roma: dalla capitale al governo, il piano di Matteo Salvini

Alfredo Maria Becchetti è il nuovo responsabile della Lega a Roma. Il Carroccio ha schierato la società civile, un notaio. Una scelta ben ponderata in vista delle elezioni amministrative del 2021. A darne la notizia è il coordinatore regionale del Lazio Claudio Durigon che ha commentato entusiasta la notizia. "Il partito - scrive - si apre alla società civile grazie alla strada tracciata da Matteo Salvini e il nuovo responsabile della Lega, sostenuto e stimato dalle categorie professionali romane, è un attento conoscitore anche della pubblica amministrazione, infatti sono note le sue professionalità sulla semplificazione amministrativa. Farà certamente un ottimo lavoro insieme alla squadra capitolina della Lega non solo per le imminenti Comunali, ma soprattutto per il presente e il futuro di Roma, che merita di essere amministrata con consapevolezza al fine di tornare ad essere Capitale".

Ma la nomina di Becchetti potrebbe portare l'acqua al mulino di tutto il centrodestra. Il motivo? Ancora le amministrative e la sfida all'attuale sindaco Virginia Raggi. Con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia fermi sul nome del candidato al Campidoglio per la coalizione, ecco che il nuovo responsabile potrebbe essere cruciale. Attraverso i suoi contatti con la parte "produttiva" della città, potrà fornire agli alleati un nome in grado di spazzare via il Movimento 5 Stelle anche da Roma.

