Augusto Minzolini: "Puntuali i sondaggi del Re su Repubblica e Corriere per dire che Conte è ancora forte"

“Puntuali con la crisi su Repubblica e Corriere escono i sondaggi del Re per dire: in fondo Giuseppe Conte è ancora forte e pure la sua maggioranza”. Così Augusto Minzolini ha commentato in un tweet le diverse rilevazioni pubblicate nell’edizione odierna dei due giornali più vicini a Palazzo Chigi, dove la posizione del premier appare sempre più in bilico. Stavolta neanche i sondaggi costruiti ad hoc possono però cambiare la percezione di un governo avviato verso una crisi che sembra sempre più inevitabile.

Se si votasse oggi? Trionfo del centrodestra alle Camere: Pagnoncelli, l'asse obbligato a sinistra per evitare l'estinzione

Minzolini ha fatto notare anche che a partecipare a questo giochino sono anche “i soliti poltristi del Pd che minacciano le urne che non ci saranno per arruolare qualche merlo renziano impaurito”. “Che noia e che stampa”, ha chiosato l’editorialista del Giornale, riferendosi in particolare al sondaggio Demos commentato da Ilvo Diamanti su Repubblica. Secondo tale rivelazione, Conte detiene il primato nell’anno del Covid mentre Matteo Salvini è il meno amato: il 33% degli intervistati ritiene che il premier sia stato il migliore nel 2020, seguito da Salvini all’8%, Mattarella e Meloni al 7%. Per quanto riguarda la classifica dei peggiori, il leader leghista è dato al 35% mentre Conte al 12%.

