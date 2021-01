Franco Colleoni, dramma Lega: l'ex segretario morto in casa con un colpo in testa, s'indaga per omicidio

02 gennaio 2021 a

Ucciso con un colpo alla testa Franco Colleoni, tra il 1999 e il 2004 segretario provinciale della Lega di Bergamo. Il politico è stato trovato morto nel cortile della sua casa a Dalmine, spiega il Corriere di Bergamo, con il cranio sfondato la mattina del 2 gennaio. Di professione ristoratore, Colleoni aveva chiamato la sua trattoria Al Carroccio e l’abitazione si trova proprio vicino al locale. Ex assessore provinciale nella giunta dell'ex presidente Giovanni Cappelluzzo dal 1995 al 1999 e leghista della prima ora, era solito rispondere al telefono con un ironico "Padania Libera". Nel 2013 aveva annunciato di aver votato per il Movimento 5 Stelle. Dalle indagini non sono ancora emerse piste ufficiali.

