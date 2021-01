Giorgia Meloni, raccolta firme FdI per sfiduciare Giuseppe Conte: "Proviamo a far finire questa pagliacciata"

02 gennaio 2021 a

Giorgia Meloni passa dalle parole ai fatti. “Proviamoci”, aveva dichiarato stamattina in un’intervista al Corriere, esortando la Lega e Forza Italia a seguirla nella proposta di una mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. Adesso all’indirizzo www.sfiduciamoilgovernoconte.it la leader di Fdi ha lanciato una raccolta firme per sostenere la sua mossa nei confronti del governo: l’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini (e sono tanti) che non ritengono l’attuale esecutivo all’altezza di guidare il Paese e soprattutto di gestire una crisi così unica e complessa come quella del Covid.

"Merce rara, anche i peggiori detrattori lo ammettano": la Meloni parla al Corsera, lezione di Crosetto

Al Corsera la Meloni aveva spiegato perché la crisi e il voto sono l’unica strada che considera: “Se anche il resto dell’opposizione è d’accordo, per noi il momento di agire è ora. Tra sei mesi si apre il semestre bianco e diventa impossibile sciogliere le Camere. Credo che i miei alleati stiano ancora riflettendo, ma una mozione non rafforza affatto Conte. Anzi, accelera la crisi, se è davvero in atto, perché a noi potrebbero aggiungersi altre forze che si dicono scontente. Ma se invece alla fine la maggioranza, Renzi compreso, tornasse a riunirsi nel nome della distribuzione delle poltrone, metteremmo comunque fine alla pagliacciata in atto”.

